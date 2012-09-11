Adana’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda geceliği 200 liraya fuhuş yaptığı öne sürülen Fas uyruklu 3 kadın yakalandı. Faslı kadınlar, erkeklerle cinsel ilişkiye girdiklerini kabul ederken, "Para almadık, bahşiş verdiler" diye kendilerini savundu.

Merkez Seyhan İlçesi’nde bir barda yabancı uyruklu 3 kadının fuhuş yaptığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bara baskın düzenleyen polisler, Fas uyruklu 24 yaşındaki Majida Kennou, 23 yaşındaki Awatif Malki ile 25 yaşındaki Asmaa Matlabi’yi gözaltına aldı. Turist olarak Türkiye’ye giriş yaptıkları, İstanbul, İzmir ile Antalya’da turistik bölgelerin ardından 20 gün önce Adana’ya geldiklerin saptanan Faslı kadınlar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Faslı kadınlar, barda tanıştıkları kişilerle geceliği 200 liraya birlikte olduklarını itiraf ederken, "Biz fuhuş yapmıyoruz. Barda tanıştığımız erkeklerle ilişkiye girdiğimiz doğru, ama para almıyoruz. Onlar bize bahşiş veriyor" diye savunma yaptı.