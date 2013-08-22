Hüseyin Çelik: Gaza gelerek Suriye'ye filan girecek değiliz



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dış politikada hükümete yöneltilen eleştirelere yanıt olarak "AK Parti hiçbir zaman maceracı bir dış politika gütmedi" dedi. Çelik, Suriye'de yaşanan katliamı kast ederek "Biz gaza gelerek Suriye’ye filan girecek değiliz. Biz duygularımızı muhafaza ediyoruz. Aklımız duygularımızı idare ediyor" ifadesini kullandı.

Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Mübarek’in tahliyesiyle adalet duygusu yara aldı. Silah adalete hükmetmiştir, vicdanlar yara almıştır. Biz darbe yapanların yanında yer almaktansa onların uzağında kalmayı her zaman tercih ederiz.

Bizim Mısır ve Suriye halkıyla hiçbir zaman problemimiz olmadı. Ama oradaki yönetimlerle her zaman problemimiz oldu. Şimdi de var.

Diplomaside kısa vadeli hesaplar yapanlar, borsada kısa vadeli tepe taklak olanlara benzerler. AK Parti hiçbir zaman maceracı bir dış politika gütmedi.

Biz gaza gelerek Suriye’ye filan girecek değiliz. Biz duygularımızı muhafaza ediyoruz. Aklımız duygularımızı idare ediyor.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 51.4

Ağustos ayında yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını size bildirmek isterim. 5-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada halkımıza oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna AK PArti diyenler yüzde 51.4, CHP diyenler yüzde 24.9, MHP diyenerin oranı yüzde 13, BDP diyenlerin oranı da yüzde 7. Değişen bir şey yok yani.

Nazar değmesin diyoruz

Biz açık bir ekonomi yürütüyoruz. Küresel dünyada artık hiç kimse antenlerini dünyaya kapatamaz. New York Borsası'nda birileri öksürdüğünde Borsa İstanbul’da birileri grip olabilir.

Biz borcumuzun milli gelire oranımız açısından gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız.

Karamsarlığa gerek yok Türkiye’de siyasi istikrar var. Tüm olumsuzluklara rağmen turizm gelirlerimizde ciddi bir gelişme var. Ekonomik veriler gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdadır. Nazar değmesin diyorur.

PKK silah bıraktıktan sonra yapılması gerekenler yapılacaktır

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, demokratikleşme paketiyle ilgili "PKK olmasa da Türkiye'de böyle bir mesele olmasa bile biz kendini öteki hisseden makul meşru taleplerini karşılarız, karşılaacağız. Bu bizim demokratik devlet anlayışımızdır. PKK silah bıraktıktan sonra yapılması gereken yapılacaktır. İleri demokrasiye ulaşmak için ne gerekiyorda onu yapacağız. Her şey 1 günde olmuyor. Zamanın ruhu diye bir şey var. Demokratikleşme paketiyle ilgili ağustos sonu eylül başı gibi biraraya gelip son şeklini vereceğiz.

Bu mesele çözülmezse biz 30 yıldan beri yaptığımız her akşam kaç şehit verdiğimizi ve kaç PKK'lının ölü olarak ele geçirldiğinin hesabını yapacağız. Hükümet sorumluluk aldı, ancak BDP-PKK'dan bir açıklama enflasyonu başladı. Özellikle Öcalan'ın televizyon izlediğini öğrendiklerinden beri açıklama yapmak için birbiriyle yarışıyorlar. Yok Öcalan salıverilsin, yok başımıza gelsin sultan olsun! Lütfen bu açıklamaları yaparaken şehit ailelerini de göz önünden bulundurun"

Hüseyin Çelik geçtiğimiz günlerde İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri hakkında attığı sert tweetlerle ilgili de açıklama yaptı. AKP sözcüsü Çelik, "İslam Birliği Teşikilatıyla ilgili tweetler yazdım ve İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Eklemeddin İhsanoğlu'nu, Ertuğrul Özkök ve Sözcü gibi gazeteler savunmaya başladı. Bu da söylediklerimde ne kadar haklı olduğumu gösterdi" dedi.

Çelik'ten Diyanet'e destek

Dİşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' imza protokolünde konuşmasında Suriye 'de yaşananlara göndermede bulunarak, "Kadına karşı şiddetle uğraşacağınıza önce insanlığa karşı cinayetleri önleyin sözlerine Hüseyin Çelik destek geldi. Çelik, "Sayın Görmez'in sözlerine katılıyorum, kadına şiddete karşı çıkan BM Suriye'de yaşananlara neden karşı çıkmıyor" dedi.