'Biz evli gibiyiz'

Sahne hayatımın sona ermiş olduğunu aylar öncesinde söyledim. O hayattan kopmak bana keyifli ve kaliteli bir yaşam kazandırdı. Gerçekten çok para kazanıyordum ama maneviyat benim için çok daha önemli olmaya başladı. 'Ne oldu, kadın tarikata mı katıldı?' demesinler.Çok badire atlattım, boşanma, şu, bu. İki sene içerisinde bir başka beraberliğim başladı. O beraberliğimde şunu fark ettim ki maneviyat çok önemli aslında. İnsanların birbirlerine zaman ayırması, birbirleri ile özdeşleşip konuşması, birlikte seyahat etmeleri, bunu çocuklarına yansıtabilmeleri, aile olabilmeleri benim için çok önemli hale geldi. Bir de akşam 8'de evden çıkıp 10'a kadar makyaj, kaç gece 1'e kadar sahneye çıkıp sonra eve sigara kokusuyla gelip de uyuyan çocuğa bakmak bana hep ters gelmişti. Geldiğim yaşı ve yapmak istediklerimi şöyle bir önüme koydum, 'Çok değer verdiğim bir erkek arkadaşım var hayatımda,' dedim ve seçimimi yaptım.-Hayır o hiçbir zaman bir talepte bulunmadı; ama karşınızdaki, insanı tanıyorsanız, maneviyata da önem veriyorsanız bunu yapmak zorundasınız.Çok iyi. Yani Sadettin, manevi değerleri olan biri olduğu için o maneviyatı ondan alıyor ve farkında olmadan bir sevgi bağı besliyor. Zaten benim hayatıma, herhalde uzun süreli bir ilişki girmezdi. Ben öyle tasarlamıştım aslında. Manevi değerleri fark etmiş ve öyle yaşayan biri olunca karşımda, çocuğuma da çok faydası olacağını düşündüm. Ki bırakın benim aşkımı, en önemlisi Zehra ile olan ilişkisiydi. Aralarında benim gıyabımda bir bağ var. Ama Sadettin'in her çocukla böyle bir bağı olurdu. Enteresan bir kişiliğe sahip. Çocuklar onun için çok önemli.Kesinlikle. Gerçekten bir tek onda gördüğüm, ticari olmayan bir bakış açısı var hayata karşı. Bana her gün dosya şeklinde kâğıtlar veriyor. Düzgün insan olmak için maddeler. Ben de onları çerçeveletiyorum yeğenlerime, kızıma saklıyorum, kardeşlerime gönderiyorum. Özellikle en büyük yeğenim, kızkardeşimin oğlu Hazar'a gönderdim, odasında duvarına astırdım. 'Bunları her fırsatta okuyacaksın,' dedim. Bu, benim âşık olmamın en büyük sebebiydi.Evet. Kaya'ya da burada kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sevdiğiniz insanları sıralayın dersen, insan açısından dost ve arkadaş açısından Kaya'ya çok değer veriyorum ve seviyorum. Ama biz ikili ilişkilerde anlaşamadık.Orada kaybettiğim kadınsı birtakım şeyleri burada fazlasıyla kazandığımı düşünüyorum.Biz yurtdışında buna benzer minik bir tören yaptık. Yüzüğümüzü takıyoruz, kendimizi evli olarak görüyoruz. Ama biraz ilişkimizin oturmasını bekliyoruz. Aynı evi paylaşıyoruz ve bu çok yeni. Onun da benim de birer kızımız var.Aile olabilmeyi bekliyoruz. Çocuklar arasında ufak problemler olabilir. Biz önceliğimizi, çocuklarımızın mutlu olması üzerine kurduk.Tabii ki kendi mutluluğumuzu da düşünüyoruz ama olgun insanlar olduğumuz için bir süre ilişkimizin oturmasını bekliyoruz. İlerde hiç kimse zarar görmesin diye. Ama bana sorarsan ben kendimi gerçekten evli bir kadın olarak görüyorum. Ona sorarsan bilemiyorum. Aile olmaya başladık. Çocuklar çok şeker. Sadettin'in kızı ile Zehra'nın arasında bir yaş var. Zaten çok da bir araya gelemiyorlar. Çok şükür Allah'a huzurluyuz.Kısmet. Olmaz demiyorum, olur da demiyorum. Böyle bir kuralımız yok. Olursa karşılıklı oturup kararımızı veririz. Ama bu konu üzerinde konuşmuyoruz.Hayır hiçbir zaman böyle bir şey yok. Bu dörtlü her zaman birbirine saygılı, her zaman çocuklarla ilgili olarak görüşüyor. Mesela Kaya evden Zehra'yı alabiliyor, ama bir araya gelip sohbet etmek ya da karşılaşmak bugüne kadar hiç olmadı. Mecbur kalınırsa olur ama hiçbir zaman bilinçli olarak tatil programı yapmadık.Tabii evine gittim, oturdum. 15-20 dakikalık bir sohbetimiz oldu. Küçük Kaya'yı çok seviyorum. Feraye'yi artık aileden biri olarak görüyorum.Evlenmeleri gerektiğini düşünüyorum.Genelde Zehra ile ilgili konularda bir araya geliyoruz. Onun dışında ufak tefek şeyler olduğunda konuşuyoruz. Kaya ile dostluğumuz her zaman devam edecek.Evet Feraye onu çok iyi becerdi, iyi başardı. Zehra çok seviyor. Feraye de onu çok seviyor.Bunun samimi olduğunu düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor, yoksa kanun falan dinlemem bir gün bile göndermezdim.