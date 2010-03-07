T24 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, “Biz Ankara'ya muhalefet olmaya değil, iktidar olmaya gideceğiz. Biz bölmeye değil, bölünmüş oyları bütünlemeye, yıllardır AKP hükümetinde olan iktidar mührünü almaya gidiyoruz” dedi.



Sarıgül, Cengiz Topel Meydanı'ndaki Trakya Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da siyasiler arasında sürekli kavga olduğunu ileri sürerek, okulda, hastanede, kışla gibi her yerde siyaset yapılmaya çalışıldığını, bu gibi yerlerde siyaset yapılmaması gerektiğini bildirdi.



İktidarın yorgun, muhalefetin ise muhalefet etmeye gücü kalmadığını ifade eden Sarıgül, “TDH onların sorunlarını bir parçası olmayacak. Hepsine çözüm olacak. Tam demokrasiye ulaşan tek hareket olacak” diye konuştu.



Bazı kesimler tarafından, “Acaba Sarıgül CHP'nin oylarını bölebilecek mi” diye konuşulduğunu belirten Sarıgül, şunları kaydetti:



“Bugünkü CHP eski CHP değil. Biz eski CHP'liyiz, gerçek CHP'li biziz. Orada sadece bir lider ve yandaşları var. Biz yüzde 15'ler yüzde 20 oylarla meşgul olmuyoruz. Türkiye'nin tamamına talibiz. Biz Ankara'ya muhalefet olmaya değil, iktidar olmaya gideceğiz. Biz bölmeye değil, bölünmüş oyları bütünlemeye gidiyoruz. Yıllardır AKP hükümetinde olan iktidar mührünü almaya gidiyoruz. Son 40 yıldır milletvekilisin. 8 tane genel seçime girdin. Hepsinde başarısız oldun. Hiç bir başarın yok ve hala genel başkanlığa devam ediyorsun. Dört dönüm bostan yan gel yat Osman, oh ne güzel. Tekirdağlılara söz veriyorum. TDH iktidar olduğunda hak edenler milletvekili olacak. Genel başkanı da artık delegeler seçmeyecek. Bölge halkı seçecek. Biz İnönü, Özal'ı ve Ecevit'i örnek alıyoruz.”





Anayasa tartışmaları



8 buçuk yıldır iktidar olan bir partinin seçime bir yıl kala anayasayı yeniden gündeme getirdiğini belirten Sarıgül, konuşmasını sürdürdü:



“Bugünkü anayasa ile Türkiye yönetilemez. Sivil bir anayasanın yapılması TDH'nin en büyük isteğidir. Yeni anayasa hazırlanırken toplumsal mutabakat ile sivil bir anayasa olmalıdır. İktidar olduğumuzda 3 ay içinde bütün siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte toplantı yapacağım. Bunun sonucunda inşallah haktan hukuktan yana bir anayasa yapmak bize nasip olacak.”



TDH olmazsa kutuplaşmanın ve işsizliğin artacağını iddia eden Sarıgül, TDH ile Türkiye'nin dünyada itibarının artacağını belirtti.



Sarıgül, “Bizim yolumuz varlık, bereket, beraberlik, sevgi, şefkat, hak, hukuk ve adalet yoludur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en güler yüzlü ve demokratik ön seçimi isteyen parti olacaklarını anlatan Sarıgül, TDH'nin parti kurup göreve seçimle getirilen kimseyi görevden almayacağını, ihraçlar olmayacağını halka bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.



Türkiye'nin şefkatli bir devlet istediğini ifade eden Sarıgül, şefkatli devletin TDH ile birlikte vatandaşın hastaneye gittiğinde “paran var mı” diye soran değil, “ne derdin var” diyen kişilerle karşılaşacağını söyledi.





Partinin kuruluşu



Bir çok kişinin partinin ne zaman kurulacağını merak ettiğini ifade eden Sarıgül, Ankara'ya parti kurmaya değil sadece iktidar olmaya gideceklerini, partiyi ise Sarıgül'ün değil halkın kuracağını söyledi.



İlimden gidilmeyen yolun karanlık olduğunu belirten Sarıgül, üzerine çok gelindiğini, ama incinse de incitmeyeceğini bildirdi.



Sarıgül, konuşmasının ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki TDH yöneticileri tanıttı.



Bu arada miting sırasında bayılan bir kişi alandaki sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.



Sarıgül, TDH Tekirdağ İl Merkezi açılışında ise bu merkezi Tekirdağ'a bir hizmet olarak açtığını söyledi.



Mustafa Sarıgül, “Umarım burası şimdi Tekirdağ'ın iktidara hazırlık merkezi yarın ise ülkemizin iktidara hazırlık merkezi olur. Bayrağımıza, toprağımıza ve inançlarımıza bağlı ülkemizin değerlerini koruyup büyük hizmetler vereceğiz. Partimizin açılış tarihine ise halk karar verecek” diye konuştu.







