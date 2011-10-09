T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Kanat Atkaya, Mardin'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 26 kişinin alt sınırdan ceza almasına isyan etti.





İşte Atkaya'nın o yazısı:



Erkeğiz biz!





Biz erkeğiz.



Mardin’in askeri ve mülki erkânındanız.



Toplam 26 kişiyiz.



Askeriz, memuruz, muhtarız, korucuyuz.



Biz erkeğiz.



2002’de 13 yaşında bir kızla yattık.



Kız (N.Ç.) “düşürülmüştü”, anlarsınız ya.



Erkeğiz biz, 13 yaşında kızla yattık; ters ilişkiye zorladık.



Şikâyet oldu. Mahkeme oldu.



Erkeğiz biz, dedik ki “Biliyordu ne yaptığını...”



26 kişiyiz biz, hepimiz erkeğiz.





Mahkeme de erkek çıktı.



Alt sınırdan ceza verdi, güzel ceza indirimleri yaptı.



Dedi ki erkek mahkemesi “N.Ç. olanın bitenin farkındaydı. Tecavüzlere karşı değildi, para için yaptı bu işi...”



N.Ç. 13 yaşındaydı, biz de erkeğiz.



Böyle savunduk kendimizi “13 yaşında kız biliyordu olanı biteni... Para için yaptı... Biz de erkeğiz yani sayın kamuoyu...”



N.Ç.’yi biz erkeklere pazarlayanlar kadındı.



Ama erkek mahkeme onlara indirim yapmadı bize yaptı.



Çünkü onlar “iffetsiz” kadınlardı, onlara indirim yok.



Biz parası neyse verdik, erkeğiz.



Biz iffetli erkekleriz, 13 yaşında kızla yattık; onlar iffetsiz kadınlardı.





Karar temyiz için Yargıtay’a gönderildi.



Yargıtay Başsavcılığı bu erkek kararın arkasında durdu.



Verilen kararın yasalara ve kurallara ve usullere uygun olduğunu vurguladı.



Biz 26 erkeğiz, erkek adamız, yanlış yapmayız.



13 yaşındaki kıza, 26 kişi, 26 koçyiğit, 26 er kişi, 26 boy boy boydan boya delikanlı olarak yanlış yapacak halimiz yok.



Erkeğiz biz icabında.





Erkeğiz biz.



Laf atarsak, tokadı basarsak, taciz edersek, ırzına geçersek, söversek, döversek, öldürürsek

erkekliğimizden yaparız bunu.



Döveriz, sırtından bıçaklarız, yetmez bir de yakmaya kalkarız.



Oyunumuzun kuralı bu.



Biz erkeğiz, ne yaptığımızı biliriz, ne yaparsak namus için erkekliğin şanından yaparız.



Annadın mı?





