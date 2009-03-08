‘Biz de hukukun üstünlüğünü yedirmeyiz’

Başbakan Erdoğan'ın 'Tunceli Valisi'ni ana muhalefet liderine yedirmem' sözlerine, CHP'den yanıt geldi.



Bursa'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın `Tunceli Valisi'ni ana muhalefet liderine yedirmem' sözlerine, "Tunceli Valisi hakkında YSK suç duyurusunda bulunmuş. Siz `yedirmem' diyorsunuz. Hukukun hiç mi üstünlüğü yok. Biz de size hukukun üstünlüğünü yedirmeyeceğiz'' dedi.



Partisinin İl Örgütü'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin pek çok alanda hızla geriye gittiğini savunan Öymen, ``Özgürlükler, basın hürriyeti, haberleşmenin gizliliği ve daha pek çok alanda Türkiye 6- 7 yıl öncesini aratır duruma gelmiştir'' diye konuştu. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ciddi biçimde tehlikeye girdiğini öne süren Öymen şunları söyledi:



``Başbakan'ın dün söylediği sözlere bakınız: `Ben Tunceli Valisi'ni ana muhalefet partisi liderine yedirmem' diyor. Bu ne demek oluyor. Tunceli Valisi'nin seçim yasasına aykırı eylemleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunmuş. Yani yüksek yargı organı yapılan işin suç olduğu kanaatiyle savcılığa başvuruyor, siz `yedirmem' diyorsunuz. Yani sizin için hukukun üstünlüğünün hiçbir kıymeti yok mu? Siz hukuk tanımayan bir zihniyeti mi temsil ediyorsunuz Türkiye'de? Siz mi yedirmeyeceksiniz? Siz hukuka tepki mi gösteriyorsunuz? Hukukun üstünlüğünü red mi ediyorsunuz? Biz de size demokrasiyi ve hukuku yedirmeyeceğiz. Haberiniz olsun. CHP, bu iktidara demokrasi ve hukuku yedirmeyecektir. Hukukun üstünlüğüne ve temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek zorunda kalacaksınız.''



'Kimse cumhuriyete baş kaldırmasın’



Bu konuda sadece Türkiye'den değil, ABD'den de tepkilerin geldiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen şöyle devam etti:



"Okyanus ötesinden de tepki geliyor. Bayan Clinton gelince `one minute' diyerek, Amerikalıları da etkilemek istedi sanırım. Pensilvanya ise iktidara övgüler yağdırıyor ve yeni Osmanlı'yı övüyor. Yani cumhuriyet karşıtı bir tavrı sergiliyor. Kimse cumhuriyete baş kaldırmaya kalkmasın. Gün gelir, Pensilvanya'dan Silivri'ye de yatay geçişler olabilir. Kimse tarikatları kullanarak, demokrasi, cumhuriyet ve özgürlükleri ezebileceğini zannetmesin. Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve cumhuriyet herkesten kuvvetlidir. Aydınları, gazetecileri hukuk yoluyla baskı altına çalışmayın. Ülkeyi ürkütmeye, korkutmaya, bir korku imparatorluğu yaratmaya kalkışmayınız. Bu millet korkuya, baskıya, hafiye teşkilatına, dini siyasi amaçlı kullanmaya dayanan Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertmiştir. Bu millet demokrasi ve sandık yoluyla AKP'nin yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğunu da yenecektir.''



‘Kadın hakları geriye gitti’



Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, ``Türkiye'de son 6 yıl içinde kadın hakları ileriye değil, geriye gitti. Kadın haklarını cumhuriyet ile birlikte ön plana çıkarmıştık. Fransa'da bile kadına seçme seçilme hakkı tanınması 11 yıl sonradır. Biz Avrupa'da kadınlara siyasi hakları tanıyan ilk ülkelerden birisiyiz. Nereden nereye geldik. Şimdi tanıdığımız haklardan geriye gidiyoruz'' dedi.



Öymen'in düzenlediği basın toplantısına CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur'da katıldı. Erbatur, Türkiye'de kadın haklarının geriye gittiğini kaydederek şunları söyledi:



``Türkiye'de kadınların yarısı fiziki, ruhsal, cinsel şiddete maruz kalıyor. kadınlar yoksulluk, yoksunluk içinde. Türkiye'de 44 tane kadın sığınma evi var ve belediyeler sığınma evleri açmıyor. Türkiye'de kız çocuklarının 700 bini okula gitmiyor. Türkiye'de kadın istihdamı yüzde 22'lere geriledi. Türkiye'de kadınlar 2002 yılından daha özgür değiller.''

