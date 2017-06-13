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Medya

"Biz de damat adaleti istiyoruz"

Sözcü gazetesinin çalışanları cezaevinden mesaj yolladı

13 Haziran 2017 10:10

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu ve haber müdürü Mediha Olgun'u tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti. CHP’li Tanal’ın cezaevinde ziyaret ettiği Gökmen ve Mediha, "Bizim işlediğimiz bir suç yok. Biz de damat adaleti istiyoruz" diyerek mesaj yolladı.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in haberine göre, hukukçu olan Tanal, geçen pazar günü ilk olarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Anayasa'nın 38'inci maddesine göre kişinin mahkumiyeti kesinleşinceye kadar masum olduğunu hatırlatan Tanal, cezaevindeki ağır yaptırımların anayasal anlamda suç teşkil ettiğini söyledi.

"İtibarı zedelenir"

Tanal, "Mediha, ‘Herkesin tatil yaptığı, sahillerde dolaştığı gün olan pazar günü gelmeniz pazarımı aydınlattı' dedi. Morali yerinde. Mutlaka çıkacağını ve suçsuz olduğunu ifade etti. Tutuklu yargılama istisnai bir durumdur. Ceza Muhakeme Kanunu'nda katalog suçlar vardır. Bu suçlarda dahi adli kontrol sistemiyle serbest bırakılabilir. Hani bazı şanslı damatlar var. Aslında o şanslı damatlara uygulanan hukuk doğru hukuktur ama bu hukukun damat olmayanlara da uygulanması lazım. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Damat olanların adil yargılamadan, sahipsiz olanların düşman ceza hukukundan yararlanması devletin ve yargının güvenliğine ve itibarına leke düşürür” dedi.

Tanal, şöyle konuştu:

"Amaç gözdağı vermek"

"Gökmen, ‘Herkesin bildiği gibi ben Atatürkçüyüm, FETÖ'yle mücadele eden birisiyim. Ben dağda çadırda yaşamıyorum. Sabit bir ikametgahım var. Gözaltına alınacağım gün evimin önünde polisleri beklemiştim. Ben de evliyim, ben de bir damadım ama benim kayınpederim Atatürkçüdür. Bu kriterlerle tutuksuz yargılanmam gerekirken tutuklanmamı ben hukuka sığdıramıyorum' dedi. Burada yapılmak istenen aslında Sözcü üzerinden basına gözdağı vermek. Bu bir kumpastır. Eninde sonunda ortaya çıkacaktır."

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CHPMahmut TanalSözcü gazetesiGökmen UluMediha Olgun

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