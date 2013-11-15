Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Belçika kadar alanı ağaçlandırdık. Ben Rizeliyim. Ağaç görmemiş insan değilim. İstanbul’da belediye başkanlığı yaptım. Erguvanların renk kattığı bir şehirde büyüdüm. Dikili ağaçlar bile susuzluktan kuruma noktasına gelmişti. Şu andaki bakanım o zaman İSKİ Genel Müdürümdü. İSKİ’nin 3 milyon müşterisi için ağaç diktik. Bütün caddeleri ağaçlandırdık. Orta refüjleri fidan değil ağaç, en küçüğü 15 yaşında onlarla güçlendirdik. Kokudan yanına yaklaşılamayan Haliç tertemiz, yemyeşil, şiir gibi Haliç oldu. Biz çevreciyiz be.. Kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı’nda fidan dikim töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi’nin Gölbaşı kampüsünde önemli bir ağaçlandırma seferberliğini başlatıyoruz. Bugün 81 ilde bütün üniversitelerimizde bu fidan dikimi gerçekleşiyor.

Gazi’de bunun gerçekleşmesi manidardır. 43 üniversite ile bu amaçla protokol imzaladık. Diğer üniversitelerle de bu protokol imzalanmaya devam edecek. Projeye Temmuz’da başladık. Hayata geçirmek için ağaçlandırma sezonunun başlamasını bekledik. 5 milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon ağaç dikecek. Biz lafla değil eserlerimizle övüneceğiz. Fidanlarla bu üniversiteden filanca mezun oldu denecek.

Dünyanın en iyi üniversiteleri kampüslerinin güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Gençlerin yetişmesinde eğitim kadar okul binası, kampüsler ve çevre de önem arz ediyor. Gri binalardan gri düşünceler doğar. Yeşile bezenmiş çevreden özgür fikirler doğar.

Bir şehir inşa ederken sadece binalara, yollara, köprülere ağırlık verirseniz eksik bir çaba içine girersiniz. Bizim şehir anlayışımızın temelinde insan vardır, canlı hayatı vardır. İnsanlarımızın tabi hayattan kopmamasına özen gösteriyoruz. Biz gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Gençler bu uğurda sizlerden hiçbir şeyi esirgemedik, esirgemeyeceğiz. Gençliğe yapılan yatırım geleceği yapılmıştır. Gençlerimiz sorgulasın, araştırsın diye her türlü imkanı onlara sunuyoruz.

Gençler çok ağır bedeller ödedi

Son 100 yıllık süreçte Türkiye’nin gençliği hep zor zamanlar yaşadı ve çok ağır bedeller ödedi. Şu andaki gençler yüzyıldır gençlerin yaşadığı o ağır sorunları yaşamıyor. İlk kez gençlerimiz çok önemli fırsatlara, bundan önce hiçbir genç neslin görmediği haklara ve standartlara kavuşturlar. 100 yıllık tarih içinde en talihli genç nesil bugünün genç neslidir. Ağaç dikme konusunda, çevre hassasiyeti konusunda kimse bizi eleştiremez. Biz ağaç dikme konusunda, çevrecilik konusunda Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini yürüttük. Bu topraklara en çok fidanı biz diktik. En büyük ağaçlandırma seferberliğini biz yaptık.

Belçika kadar alanı ağaçlandırdık

Belçika kadar alanı ağaçlandırdık. Ben Rizeliyim. Ağaç görmemiş insan değilim. İstanbul’da belediye başkanlığı yaptım. Erguvanların renk kattığı bir şehirde büyüdüm. Dikili ağaçlar bile susuzluktan kuruma noktasına gelmişti. Şu andaki bakanım o zaman İSKİ Genel Müdürümdü. İSKİ’nin 3 milyon müşterisi için ağaç diktik. Bütün caddeleri ağaçlandırdık. Orta refüjleri fidan değil ağaç, en küçüğü 15 yaşında onlarla güçlendirdik. Kokudan yanına yaklaşılamayan Haliç tertemiz, yemyeşil, şiir gibi Haliç oldu. Biz çevreciyiz be.. Kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz.