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Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (3)

TUTUKLANDI Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A

28 Mart 2018 18:41

TUTUKLANDI
Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen,  İsa Karademir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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