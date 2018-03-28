Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (3)
TUTUKLANDI
Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A
28 Mart 2018 18:41
TUTUKLANDI
Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, İsa Karademir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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