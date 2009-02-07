Hepsi Kızları, grup üyelerinden Gülçin'in ani gidişi hakkında açıklama yaptılar.



Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın 'Nası Yani?' programına Hepsi Grubu kızları konuk oldu, ancak bir eksikle.



Kısa bir süre önce aşık olup Dubai'ye giden Gülçin'in gitmesiyle grubun akıbeti hakkında ve Gülçin dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir çok spekülasyon yapılmıştı.



Grup üyelerinden Eren, bu durumla ilgili olarak "Gülçin şu anda Dubai'de. Aslında bir karar alma aşamasında kendi hayatıyla ilgili. Şu anda bir süreçte. Henüz netleşmiş değil ama biz 3 kişi konserlerimizi de yapıyoruz, buraya da geliyoruz. Biz şu anda Hepsi Grubu olarak böyle varoluyoruz" diye konuştu.



Beyaz'ın "Kısacası okuduğumuz kadarıyla, aşık oldu ve gitti. Bu bir hayat kararı, öyle değil mi?" sorusuna Eren, "Kesinlikle. Biz de saygı duyuyoruz" yanıtını verdi.



Çocuk oyuncağı değil bu!



Beyaz'ın "Canınız sıkılmış bu durumdan" sözlerine de Yasemin, "Gitmeden gitmeye de fark var. Çok daha geçerli bir sebep olabilir. Sağlık, eğitim gibi.. Bize de büyük ders oldu aslında bizim için. İnanılmaz bir de ders aldık aslında" açıklamasını yaptı.



Cemre, "Herşeyin bir üslubu olduğunu düşünüyorum ben" yorumunu yaparken Eren de "Gülçin için de bizim için de hayırlısı olsun" diyerek aylar sonra Gülçin'in yeniden dönme ihtimali karşısında alacakları tavrı da Cemre sert bir üslupla şöyle değerlendirdi:



"Şöyle bir şey yok, biz görsel açıdan ya da hitap ettiğimiz kitle bakımından sarıydı, pembeydi, yeşildi renkli renkli kıyafetler giyip klip çekiyor olabiliriz ama biz burada oyun oynamıyoruz. Bu da bir oyun değil! Ben gittim, pişman oldum geldim...!"



Yasemin ise bu sözler üzerine "Pişman olsun istemiyoruz ama çocuk oyuncağına çevirmenin bir anlamı yok bence, bu bir iş çünkü" dedi.



Eren,"Bu kadar kolay değil, bırakıp gitmek de böyle gittikten sonra dönmek de. Kesinlikle büyük konuşmamak gerekiyor. 6 ay sonra hayatımızın nasıl olacağını bilmiyoruz."





(Televizyon Gazetesi)



