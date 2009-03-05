T24 LogoT24 Logo
Politika

'Biz bu partiyi medyayla kurmadık'

Başbakan, 'medyanın bir bölümü tamamen karşınızda. Ne düşünüyorsunuz?' sorusunu şöyle yanıtladı.

05 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, "Bu sizi ürkütmüyor mu? Medyanın bir bölümü tamamen karşısında ve siz bu açık rekabeti sürdürmektesiniz. Böyle mi devam edeceğini düşünüyorsunuz? Oradaki yaklaşımınız nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Biz bu partiyi medyayla kurmadık, milletle kurduk, medyaya rağmen kurduk. Bu partinin sahibi millet. Türkiye'de bir defa güvenilirlik anketleri yapıldığı zaman son sırada medya çıkıyor. Son sırada medya çıktığına göre bu partinin sahibi de millet olduğuna göre, 'yalan, yanlış haber yapan' ifadesini kullandım dikkat edin. 'Medyaya karşı tavır alın' dedim. Niye? Halkımı aldatıyor,
milletimi aldatıyor.

'Medya da temiz olmalı'

Biz temiz toplum, temiz medya istiyoruz. Temiz medya, temiz toplumun oluşmasını getirir. 'Basın Ahlak Yasası' diyorlar, 'biz bu ilkeleri benimseriz' diyorlar. Peki nasıl benimsiyorsunuz? Toplumun ahlak değerlerinden tutunuz, toplumdaki bütün bu değerlerin yanında yalan, yanlış haberlerle halkı yanlış yönlendirmeye kadar her şeyi yapacaksın, reyting uğruna yapmadığın şey kalmayacak, affedersin bir tane evi arayacaksın, arayacaksın bulacaksın, onu sanki Türkiye'de her yer öyleymiş gibi göstereceksin, bir tane okulu arayacak
bulacaksın onu sanki bütün okullar öyleymiş gibi göstereceksin, bir tane hastanede yanlış bulacaksın onu bütün hastaneler böyleymiş gibi göstereceksin, yani bu halkı bu denli taciz etmeye hakkınız yok ki bakın benim halkım bunları yutmuyor."

Başbakan Erdoğan, medyanın işine geldiği zaman 'Avrupa Birliği' dediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği mi diyorsun? O zaman Avrupa Birliği standardında medya istiyoruz. Diyaloğu falan onlar bozdular ve tam aksine onlar zaten seçime giderken bu şeyi ciddi manada başlattılar. Ciddi manada kampanya var. Bu medya bir siyasi partinin yandaşı, bu şekilde götürüyorlar. Kesinlikle bir politik duruş. Zaten köşe yazarlarının içinde biliyorsunuz Ana Muhalefet Partisi'nin bir zamanlar MKYK'sında görev almış olan insanlar var. Zaten devamlı olarak onların danışmanlığını yapan tipler hep orada.

Objektif bakanları görmedim gibi bir şey. Çünkü hepsi aynı havuzun içinde yoğruluyor. Öyle anlar geliyor ki icabında hepsi patronunun haklarını savunuyor. Bunu savunurken 'Acaba yahu bizim patron da böyle bir şey yapmış mı?' sorusunu kendisine soranları hiç duydunuz mu siz?
Olayı sadece Türkiye içinde bırakmadılar. Dünyada içinde bulundukları bütün örgütleri de devreye soktular. Şimdi o örgütler vasıtasıyla bana ve partime saldırıyorlar."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24