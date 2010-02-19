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Yaşam

Biz bu oyunu gözü kapalı oynarız

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 Eylül Spor Salon'unda düzenlenen yarışmaya, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarından 24 ekip katıldı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Sivas'ta Valilik Kupası Halk Oyunları Yarışması'na katılan bir okulun ekibinde yer alan 9 yaşındaki öğrenci, oyun sırasında düşen fes bağı gözü kapatmasına rağmen gösteriyi gözü kapalı şekilde tamamladı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 Eylül Spor Salon'unda "geleneksel" ve "stilize" olarak iki ayrı dalda düzenlenen yarışmaya, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarından 24 ekip katıldı.

Yarışmanın açılış töreninde konuşan Sivas Vali Ali Kolat, halk oyunlarının kültür açısından önemine değinerek, Sivas'ın il ve ilçeleriyle bu konuda zengin yörelerden biri olduğunu söyledi.

Sivas'ın çok iyi bir halk oyunu ve folklor potansiyeli olduğunu ifade eden Kolat, "Biz bu potansiyelin her geçen gün daha da yaygınlaşmasını ve halk oyunlarımızın giderek gelişmesini istiyoruz" dedi.

Yarışmayı gözü kapalı tamamladı

Daha sonra yarışmaya geleneksel dalda küçükler kategorisinde ekiplerin sunduğu halk oyunları gösterileriyle başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalara sırasında, tribünde yer alan bazı öğrenciler de halay çekerek ekiplere eşlik etti.

Bu arada geleneksel dalda küçükler kategorisinde jüri üyelerinin önünde gösterilerini sunan okullardan Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu ekibinde yer alan 9 yaşındaki Doğuhan Duman'ın fes bağı bir figür sırasında gözünün önüne düştü.

Puanlarının kırılmaması için oyun sonuna kadar gözünün kapatan bağı düzeltmeyen ve bu şekilde gösteriyi tamamlayan Duman, izleyenlerden alkış aldı. Oyunun tamamlanmasının ardından ilgi odağı olan Duman'ı, arkadaşları ve öğretmenleri oyunu bozmadan gösteriyi tamamladığı için tebrik etti.

Duman, Sivas halayının bayılma figürü sırasında ekip arkadaşları yüklenince fesindeki bağın gözünü kapattığını, ama buna rağmen oyunu bu şekilde tamamladığını belirterek, "Biz bu oyunu gözü kapalı oynarız" diye espri yaptı.

Bu arada Duman'ın yer aldığı Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu ekibinin kategorisinde 87 tam puanla birinci olduğu öğrenildi.

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