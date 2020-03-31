'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını eleştiren üniversite öğrencisi gözaltına alındı; ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' bağış kampanyasını eleştiren Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ata Egemen Çakıl gözaltına alındı.Çakıl, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kampanyanın açıklanmasının ardından Twitter hesabından "Canlı yayına çıkarak kendilerini cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve para isteyen şahıslara inanmayın" diye yazdı.

Bu paylaşımından sonra üniversite öğrencisi Çakıl gözaltına alındığını yazdı. Çakıl yine Twitter hesabından "Gözaltındayım nezarete götürüyorlar, kantar galiba" dedi.

Gözaltına alındıktan sonra İzmir Bayraklı Adliyesi'ne sevk edilen Çakıl savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çakıl'ın attığı tweet sonrası çok sayıda hesabın emniyeti etiketleyerek şikayet ettiği öğrenildi.