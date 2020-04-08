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'Biz bize yeteriz' diyerek veresiye defterini yırtıp attı

08 Nisan 2020 20:43

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek veresiye defterini yırtıp attı.
 
Malkara'da Hacıevhat mahallesinde Park Kahvehanesi işleten Halit Damarlı, müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, 'milli dayanışma kampanyası'na destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

"Bu dönemde hepimize görev düşüyor"

Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının herkesi etkilediğini belirterek şunları kaydetti:
 
"Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin, ağabeylerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız."

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