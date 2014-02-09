'Belediye başkanına para gönderdik, şimdi yok ortalıkta!'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, katıldığı Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısında, su depolarının elektrik borcunun ödenmesi için 3 milyon TL para gönderilmesine rağmen borcun ödememesi nedeniyle Belediye Başkanı Bayram Sakallı hakkında gereken işlemin yapılacağını söyledi.

Partisinin Kırıkkale il Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, elektrik borcu nedeniyle 10 gündür suyun akmadığı Keskin Belediyesine 3 milyon TL gönderildiğini belirterek "Keskin'in Belediye Başkanı şimdi yok ortalıkta, Keskin ilçesi ile ilgili olarak 2012 yılında elektrik parasını ödememekle ilgili bir sorun çıktı.

Belediye kendisine gelen parayı başka yerlere kullanıyor. Elektrik parasını ödemiyor. Elektrik devlet tarafından özelleştirildi. Bunlar özel şirketler vatandaş da olduğu gibi kurumlarda da zamanında ödenmemesi halinde elektriği kesilir. Biz vatandaş mağdur olmasın diye 3 milyon TL Keskin'e para gönderdik. Bu sadece Keskin'in elektrik parası içindi. Bu paranın yarısını başka yerlere kullanmışlar. Elektrik parasını vermemişler. Ben Ankara da Enerji-San ile görüştüm, Keskin Belediyesi bu şirkete hiç ödeme yapmamış. Doğrudur bu bizim Belediyemiz ama işini yapmıyorsa, biz onun için de gerekeni yaparız" dedi.

"Enerji-San yöneticileri ve Keskin'den gelen arkadaşlarımızla bu işi bir kez daha görüşeceğiz." diyen Atalay, " Bu arada Maliye Bakanı ile de görüşerek tamamen çözmüş olacağız. Ama birkaç gün sıkıntı çekilmiş onun için üzgünüm. Hemşerilerimizden de özür diliyoruz. O Belediye Başkanının hatası, kendisi yok ortalık da valiliğimiz bu konuda gerekenleri yapıyor. Şu seçim ortamında bu konuları ihmal gösteren, işini iyi yapmayan Belediye Başkanlarla ilgili de her zaman olduğu gibi yapılması gereken neyse o yapılacaktır" diye konuştu.