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'Biz aramıza yastık koymazdık'

'Özge Uzun'la Uzun Geceler' programına konuk olan Yeşilçam'ın 'kötü kadın' karakteri Lale Belkıs, Beren Saat'in yastık açıklamasına gönderme yaptı.

20 Ekim 2009 03:00

'Özge Uzun'la Uzun Geceler' programına konuk olan Yeşilçam'ın 'kötü kadın' karakteri Lale Belkıs, Beren Saat'in yastık açıklamasına gönderme yaptı.

Hiç bir zaman vamp bir kadını da oynamadığını ancak öyle adlandırıldığını söyleyen Lale Belkıs, "Bana bir de 'vamp' diyorlar. O zamanlar gösterişli, alımlı, cesur kadınlardık" diyerek bunun vamplıkla bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Sinemada kuralları olan isimlere ve son dönemde çok konuşulan genç oyuncu Beren Saat'in sevişme sahnelerinde aralarına yastık koydukları şeklindeki açıklamasına da bir gönderme yapan Lale Belkıs, "Benim sinemada yasağım falan yoktu. Ben sevişmelerde falan önüme yastık koyarak, falan filan... Zaten orada hiç bir olay yok. Obje olarak görüyorsunuz birbirinizi ve güzel oyun çıkarmaya bakıyorsunuz" diyerek cesur bir kadın oyuncu olduğunu söyledi.

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