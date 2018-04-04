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'Biz Anadoluyuz' projesine katılan 100 Adıyamanlı çocuk Balıkesir'de

BALIKESİR, (DHA)-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 21 ilden 15 yaş altı 50 bin çocuğun Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmelerinin planlandığı “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında dün Balıkesir'e gelen 100 kişilik Adıyaman kafilesi Balıkesir

04 Nisan 2018 18:43

BALIKESİR, (DHA)-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 21 ilden 15 yaş altı 50 bin çocuğun Türkiye\'nin farklı şehirlerini ziyaret etmelerinin planlandığı “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında dün Balıkesir\'e gelen 100 kişilik Adıyaman kafilesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nu ziyaret etti.

 Çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasının ana temayı oluşturduğu projenin Adıyamanlı konuklarına hitaben konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu çocuklara hitaben şöyle dedi: \"Sizleri bugün Balıkesir\'de misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Balıkesir\'imizin kültürünü, doğasını, tarihini gittiğinizde arkadaşlarınıza anlatın. Kuva-yi Milliye şehrinden selamlar götürün.

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlere güvendiğini açıkça gösterdi. Seçme yaşı 18 iken seçilme yaşı çok daha yüksekti. Bu yaşı 18\'e düşürerek sizlerin milletvekili adayı, belediye başkan adayı, belediye ve il genel meclislerine adaylık ve muhtarlık için bile aday olabiliyorsunuz. Bu sizlere olan güvendir. Sizlerin önemsendiğinizi bilmenizi istiyoruz.\"

Ziyaretin ardından Batman\'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın\'ın sosyal medyada seslendirdiği Mağusa Limanı Türküsü\'nü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'na seslendiren Damla isimli öğrenci, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Başkan Zekai Kafaoğlu tarafından çeşitli hediyeler verilen çocuklar gün boyunca Balıkesir\'in tarihi mekanlarını gezerek bol bol fotoğraf çektiler.

(BALIKESİR-DHA)

 

 

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