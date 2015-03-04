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Dünya
Deutsche Welle

“Biz Almanyayız”

Deutsche Welle'nin "Biz Almanyayız" kampanyasına siz de fotoğraflarınızla katılabilirsiniz.

04 Mart 2015 15:10


Almanya'da daha fazla hoşgörü ve çeşitliliğe ihtiyaç var. Deutsche Welle bu ihtiyaçtan yola çıkarak “Biz Almanyayız” kampanyasını başlattı.

Fotoğraf projesinde her karede iki ünlü çehre yer alıyor. 2014 yılının dünya şampiyonu Alman milli futbol takımından Jerome Boateng, eski buz pateni yıldızı Katarina Witt, ünlü orkestra şefi Daniel Barenboim, komedyen Kaya Yanar, keman virtüözü Anne-Sophie Mutter ve Hape Kerkeling gibi… Ünlü isimlerin yanısıra DW'deki otuz dil servisinden editörler de kampanyaya fotoğraflarıyla destek veriyor.

“Biz Almanyayız” kampanyasına dünyanın dört bir yanından sizler de fotoğraflarınızla katılabilirsiniz. İki kişi, bir mesaj! Fotoğraflarınızı 21 Mart 2015 tarihine kadar kampanya için hazırlanan siteler aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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