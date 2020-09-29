Biz10TV ekrana veda etti: Bir kişinin bile ‘bilerek’ hüzün sebebi olduysak affola

Biz10 TV kurucusu Adem Metan, Biz10 TV’nin kapandığını açıkladı.

Metan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz10 TV güzel amaçlarla kuruldu, büyüdü. Şimdi mezun olma vakti. Biz10TV maceramız bitti. Bir kişinin bile ‘bilerek’ hüzün sebebi olduysak affola. Görüşmek üzere…” açıklamasını yaptı.

Metan, Ankara’dan gelen bir telefonla videonun yayından kaldırıldığı ve yayına son verildiği iddialarını "Biz10TV hiçbir zaman sizin yaptığınızı yapmadı. Attığınız manşet yalan. Kurulduğu günden bu yana şeffaf habercilik yaptı. Kimse telefon açmadı. Kimse kapat demedi! Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Oğluma daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Tek sebep bu." sözleriyle yalanladı.