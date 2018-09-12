'Biyonik müdür' Cüneyt Bilen, Bodrum'a atandı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede geçirdiği 5 ameliyatla vücuduna 4 platin ve 39 vida takılan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen (43), Bodrum Deniz Limanları Şube Müdürlüğü görevine atandı. \'Biyonik müdür\' denilen Bilen, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.

Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen\'in içinde bulunduğu otomobil, 22 Temmuz 2017\'de, Seydikemer\'in Boğalar Mahallesi\'nde son Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla düzenlenen \'19\'uncu Boğalar Yörük Türkmen Şenliği\'ne giderken, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı\'nda bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen\'e, o sırada olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri, 35 saniyede ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla bir özel hastaneye götürülerek tedaviye alınan Bilen, daha sonra ameliyat için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakım servisinde uyutulduktan sonra kendisine gelen Bilen\'e, Yrd. Doç. Dr. Emre Gültaç ve ekibi tarafından çeşitli tarihlerde 5 ayrı ameliyat yapıldı. İki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar tespit edilen Bilen\'e 4 platin ve 39 vida takıldı.

Kaza sonrası hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen, İzmir Valiliği bünyesindeki Balçova Termal Tesisleri\'nde özel bir tedavi programına alındı. Ağustos ayında sedyeyle girdiği tesiste her gün 6 saat termal havuz ve ileri fizik tedaviye tabi tutulan Emniyet Müdürü Bilen, masaj teknikleriyle hızla iyileşmeye başladı. Tedaviye başlamasının 3\'üncü ayında yardımsız ayağa kalkmayı başaran Bilen, 4\'üncü ayda yürüyüşündeki küçük aksamalar dışında sağlığına kavuştu. Geçen Mayıs ayında tamamen iyileşerek tesisten ayrılan Bilen, 5 Temmuz\'da da Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ndeki görevine tekrar başladı. Müdür Bilen, göreve başlamasının üzerinden 2 ay geçmesinin ardından Bodrum Deniz Limanları Şube Müdürlüğü\'ne atandığını ifade ederek, \"Bu görevi bana layık görenleri asla mahcup etmeyeceğim. Turizmin gözbebeği Bodrum\'da vazifemi sürdüreceğim için mutlu ve gururluyum\" dedi.

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