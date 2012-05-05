Biyonik gözle körlük artık tarihe karışıyor

İngiliz bilim insanlarıı, geliştirdikleri biyonik gözle iki görme engelliye umut oldu. 1500 ışık sensörü bulunan bir çipin gözün arkasına yerleştirildiği sistemi kullanan iki kişi yıllar sonra görmeye başladı. Uzmanlar “Bu yöntem görme sorunu yaşayanlara yardım edecek” açıklamasını yaptı



Vatan gazetesinin haberine göre, saygın eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ne bağlı Göz Hastanesi’nde görme engelliler için büyük bir adım atıldı. Bilim adamları, 1500 ışık sensörü bulunan bir çiple çalışan ve görüntüyü elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne aktaran sistemin başarılı bir biçimde çalıştığını açıkladı.

10 yıl sonra gördü

6 hafta önce bir operasyona giren görme engelli Chris James ve Robin Millar, nesneleri algılamaya ve ışığı hissetmeye başladı. 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık yüzünden görme yetisini kaybeden James, doktorların ameliyattan sonra biyonik göz taktığını belirterek “Sistemin çalışması için gerekli düğmeye doktorlar basınca her yeri ışık kapladı. Parlayan bir ampule bakıyormuş gibi hissettim” dedi.

Nesneleri algılamaya başladığını dile getiren James’in zamanla bu duruma alışacağı kaydedildi. James gibi gece körlüğü (RP) hastalığından muzdarip olan ve görme yeteneğini kaybeden Robin Millar da operasyon sonrasında biyonik göz sayesinde görmeye başladı. 10 saatlik bir operasyon sonrasında gözün arkasına yerleştirilen çip sayesinde görmeyi başaran iki İngiliz’den sonra benzer çalışmaların Almanya ve Çin’de de yapılacağı kaydedildi.