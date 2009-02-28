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Kültür-Sanat

Biyonik gözle belgesel çekecek

Kanadalı bir film yapımcısı takma gözüne bir mini kamera yerleştirerek belgesel film çekeceğini açıkladı.

28 Şubat 2009 02:00

Kanadalı bir film yapımcısı, toplumun gözetlenmesiyle ilgili dikkatleri çekmek için takma gözüne bir mini kamera yerleştirerek belgesel film çekeceğini açıkladı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, bir gözünü çocukken silahlı saldırıda kaybeden Rob Spence adlı yapımcı Belçika'da düzenlediği basın toplantısında, "Eyeborg" adını verdiği projesinde, takma gözüne bir kamera, bir batarya ve mini bir devreye yerleştirilen kablosuz verici iliştireceğini belirtti.

"Aslında tüm fikir gözetlenme konusunda bir belgesel çekmek. Gözetlenme karşısında adalet arayan bir tür kahraman olacağımı sanıyorum" diyen 36 yaşındaki Spence, Kanada'nın Toronto kentinde 12 bin kamera bulunduğunu ve insanların bu gözetleme kameralarından rahatsızlık duymamalarının garip olduğunu ifade etti.

Kanadalı yapımcı, bazılarının projesini özel yaşama müdahale biçiminde değerlendirdiğini belirterek, "Soyunma odasına, banyoya girmeyeceğim. Gerekmediğinde kamerayı kapatacağım" diye konuştu.

Spence, bu ilginç projesiyle bir reality televizyon programı yapmayı da planlamadığını söyledi.

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