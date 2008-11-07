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Bilim / Teknoloji

'Biyonik el' 2008'in en büyük icatları arasında

Dünyanın piyasaya çıkan ilk biyonik eli, 2008'in en büyük icatları arasına girdi.

07 Kasım 2008 02:00

Parmakların tümünün hareket edebildiği biyonik el, Time dergisinin en büyük 50 icadı listesinde 14'üncü sırada yer aldı.

Time dergisi 2008'in en iyi icatlarını seçti - FOTOGALERİ

Geliştirilmesi 20 sene alan biyonik el böylece, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının da bulunduğu listenin ön sıralarında yerini almış oldu.

Geçmişte yapılanlardan çok daha becerikli olan biyonik el, kredi kartı gibi çok ince objeleri tutabildiği gibi ağır objeleri taşıma gücüne de sahip bulunuyor.

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