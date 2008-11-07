'Biyonik el' 2008'in en büyük icatları arasında

Parmakların tümünün hareket edebildiği biyonik el, Time dergisinin en büyük 50 icadı listesinde 14'üncü sırada yer aldı.Geliştirilmesi 20 sene alan biyonik el böylece, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının da bulunduğu listenin ön sıralarında yerini almış oldu.Geçmişte yapılanlardan çok daha becerikli olan biyonik el, kredi kartı gibi çok ince objeleri tutabildiği gibi ağır objeleri taşıma gücüne de sahip bulunuyor.