Biyometrik Kimlik ihalesini iptal eden bakanlık, pasaport ihalesini Fransızlara verdi

Biyometrik kimlik ihalesini bilgilerin Amerika’da depolanacağı tartışmaları üzerine iptal eden İçişleri Bakanlığı, çipli pasaport ihalesini Fransızlara verdi. 5 milyon çipli pasaport kapağının alımına ilişkin ihale Fransız bilişim firması Gemalto’ya verildi.

Kimlik bilgilerinin yabancılara verilebileceği yönünde tartışmalar üzerine Biyometrik kimlik ihalesini iptal eden İçişleri Bakanlığı, çipli pasaportların ihalesini Fransızlara verdi. İhaleye 7 yabancı bilişim firması katıldı. 5 milyon çipli pasaport kapağının alımına yönelik ihaleyi favori olan Fransız Bilişim Firması 'Gemalto' kazandı.

Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 5 milyon adet pasaport kapağı alımı ihalesine 7 yabancı bilişim firması katıldı. Daha önceki çipli pasaport ihaleleri tartışmaları da beraberinde getirmişti. Gemalto, 5 milyon adetlik ilk e-pasaport ihalesini kazanmıştı. Firma, önerilen çiplerin şifresinin kırılması ve bu nedenle güvenlik zaafı oluşması nedeniyle sorun yaşamıştı. Firma, ardından şartlarını düzelterek pasaportları teslim etmişti.

Güvenlik endişesi

Geçtiğimiz yıl içerisinde pasaportun kontrolünün Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınarak başka bir kuruma devredilmesine ilişkin çıkan haberler üzerine tartışmalar yaşanmış ve ciddi bir güvenlik zaafiyeti ortaya çıkabileceği konuşulmuştu. Son yapılan çipli pasaport ihalesini de Fransız bilişim firması Gemalto'nun kazanması T.C. vatandaşlarına ait bilgilerin yurt dışına aktarılacağı endişesini gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan çipli pasaport ihalesi kapsamında, çip entegrasyonu işini yapabilecek çok sayıda yerli istekli firma olmasına rağmen şartnameye eklenen maddeler nedeniyle bu firmalar teklif veremedi. Zira şartnamede istenen test yazılımı daha önce ihaleyi kazanan Fransız firması tarafından geliştirilmişti. Öte yandan pasaportlarda kullanılması öngörülen temassız yonga işletim sistemi olarak, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tamamen milli olan işletim sistemi AKİS’in kullanılmadığı öğrenildi.