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Bilim / Teknoloji

Biyometrik çocuk

Japonlar'ın son harikası. Bir çocuk gibi tasarlanıp, aynen bir çocuk gibi her şeyi öğrenmeye programlanmış bir insansı robot

07 Nisan 2009 03:00

İnanılmaz bir hümanoid daha. İşte Japonlar'ın son harikası. Bir çocuk gibi tasarlanıp, aynen bir çocuk gibi her şeyi öğrenmeye programlanmış bir insansı robot. İnsandan farkı ise sınırsız öğrenme kapasitesi...

Bir çocuk gibi yürümeyi, konuşmayı öğreniyor. Sandalyenin kenarında otururken bacaklarını sallayıp duruyor. Omuzları "nefes alıp verme hareketlerini taklit edercesine" inip kalkıyor. Zaman zaman canı sıkılıyor ve yerde yuvarlanıyor. Biraz yaramaz bir çocuk gibi.

1.30 metre boyunda ve 33 kilo. Tamamen kel ama bakışları insanın içini ürpertiyor. Cünkü cansız olduğu halde çok canlı görünüyor.

Biyometrik Bedenli Çocuk CB2 adlı bu hünamoyidi 2007'de geliştiren Japonlar, onun 7 yaşındaki bir çocuk gibi hızla öğrendiğini söylüyor. İnsanların yüz mimiklerinden ruh hallerini de anlayabiliyor. Kendisine dokunulduğunda, dokunuşa göre olumlu ya da olumsuz tepki veriyor.

Silikondan yapılmış gri "derisi" altında şimdiye kadar geliştirilmiş en ileri işlemciler, alıcı ve vericiler bulunuyor. Bu sayede hareket ediyor, tepki veriyor ve öğrenebiliyor. "Sınırsız bir öğrenme kapasitesine" sahip olması da ayrıca insanı tedirgin ediyor. 

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