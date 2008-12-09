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Sağlık

Biyolojik saat ve diyabet arasında bağlantı var

Biyolojik saat ve şeker hastalığına yakalanma riski arasında bağlantı olduğu saptandı.

09 Aralık 2008 02:00

Biyolojik saat ve şeker hastalığına yakalanma riski arasında bağlantı olduğu saptandı. 

İşte insanın biyolojik saati

Erkeklerin de biyolojik saati var

Fransa’nın Lille kentindeki Pasteur Enstitüsü’nden Philippe Froguel’in, Londra’daki İmparatorluk Koleji’nden bilim adamlarıyla yaptığı araştırma, vücudun biyolojik saatini düzenleyen melatonin hormonunun bağlandığı alıcı MT2’yi üreten gendeki anormalliklerin, kandaki şeker oranını yükselttiğini ve tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 20’ye kadar artırdığını gösterdi.

Anormalliklerin aşırı kiloya da neden olabileceğini belirten Froguel, “kötü uykunun, fazla kilo alımına davetiye çıkardığını, hatta hastaların şeker hastalığının ortaya çıkmasından önce çöktüğünü” ifade etti.

Bilim insanları, melatoninin rolüyle ilgili araştırma sonucunun şeker hastalığı ve depresyon arasındaki bağlantıya da ışık tuttuğunu belirtti.

Hormon salgılarının 24 saatlik ritimler halinde düzenlenmesi, “biyolojik saat” olarak adlandırılıyor. Melatonin hormonu ise biyoritmi belirliyor ya da etkiliyor. Hormon, kişiden kişiye değişse de, yaklaşık olarak 23.00 ile 05.00 saatleri arasında salgılanıyor.

(AA)

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