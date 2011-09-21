Biyolojik babası Eczacıbaşı

T24-

Son nefeste söyleyen gerçek



Aile bu ilişkiye karşı çıkmıştı

Hürriyet'in haberine göre, Eczacıbaşı Holding’in kurucusu Nejat Eczacıbaşı’nın kardeşi Vedat Eczacıbaşı’nın babası olduğu iddiasıyla 7 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan Refika Başkır’ı (55) Adli Tıp Kurumu’ndan gelen haber sevindirdi.Mezarı açılarak alınan DNA örnekleriyle Vedat Eczacıbaşı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Refika Başkır’ın biyolojik babası olduğu belirlendi. Refika Başkır ile bir süre öncesine kadar babası bildiği Mehmet Faik Üster’in DNA’sında ise eşleşme olmadığı ortaya çıktı.Vedat Eczacıbaşı’nın ölümünden 43 yıl sonra, Refika Başkır, “Vedat Eczacıbaşı benim babamdır” iddiasını ortaya atmış, annesi Nuran Üster’in, ölümünden önce kendisine “Gerçek baban odur” dediğini belirterek, 2004’te dava açmıştı.Annesi Nuran Üster’in 47 yıllık sırrını açıkladıktan iki gün sonra komaya girerek öldüğünü söyleyen Refika Başkır dilekçesinde şu iddialarda bulunmuştu: “Annem Eczacıbaşı İlaç Fabrikası’nda çalışırken patronu Vedat Eczacıbaşı ile tanışmış. Birbirlerini seven, iki gencin evlilik planları Eczacıbaşı ailesinin bu ilişkiye karşı çıkması sonunda sona ermiş. Vedat Eczacıbaşı, evlendikten sonra da bir türlü annemden kopamamış. Efsanevi aşk, Eczacıbaşı’nın 1961’deki trajik ölümüne kadar devam etmiş.