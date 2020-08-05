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Koronavirüs

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin: Çocuklar yetişkinlerden 10-100 kat daha fazla virüs yüklü; okulların açılma tarihleri yeniden belirlenmeli

"Çocuklar çok sık enfekte oluyorlar"

05 Ağustos 2020 11:27

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, "Araştırmalara göre çocuklar yetişkinlerden 10-100 kat daha fazla virüs yüklü. Bu da daha fazla bulaş demektir" diyerek, okulların açılma tarihlerini yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü'ye konuşan Biyolog Dr. Barbaros Çetin, "Bu şartlar altında okulların açılması tehlikeli mi?" sorusunu yanıtladı.

"Çok sık enfekte oluyorlar"

Son çalışmaların, çocukların ve ergenlerin daha önce takdir edilenden çok sık enfekte olduğunu gösterdiğini belirten Çetin, şöyle devam etti: "Çocukların virüsün sessiz yayıcıları olabileceği, virüsü eve getirmenin yanı sıra öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını enfekte edebilecekleri endişelerini artırmıştır.

"Chicago'daki Ann&Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar, semptomların başlamasının ilk haftasında yaşları 1 aydan 65 yaşına kadar değişen hafif ve orta derecede 145 Covid-19 hastasının burunlarındaki viral RNA düzeyini ölçtü (5 yaş altı 46 çocuk, 5-17 yaş 51 yetişkin çocuk ve 18-65 yaş yetişkin).

"Tespit ettikleri en önemli bulgu, 5 yaşın altındaki çocukların burunlarında daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre genellikle 10-100 kat daha fazla SARS-CoV-2 viral RNA'ya sahip olduklarıydı. Bu çalışma çocukların daha önce olduğundan daha iyi yayıcılar olabileceğini düşündürmektedir."

"Çocuk eğitim kampına 597 öğrenciden 260'ı Covid-19'a yakalanmış"

Amerika'da yapılan bir araştırmaya da değinen Çetin, "31 Temmuz'da ‘Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) hastalık ve ölüm oranı haftalık raporunda, haziran ayında Georgia Eyaleti'nde gerçekleşen bir çocuk eğitim kampındaki Covid-19 bulaş rakamları, bu bilimsel çalışmayı destekler nitelikte. Kampa katılan 597 öğrenciden 260'ı Covid-19'a yakalanmış (yüzde 44). Bunların 231'i (yüzde 88.8) 18 yaş altındaki çocuklar. Çocukların yarısından fazlası 6-10 yaş grubunda" dedi.

"Okullarda risk artar"

"Sonbahar başlangıcında açılması düşünülen kreş ve okulların, açılma tarihlerinin yeniden belirlenmesi için dikkate alınması gereken bir ciddi bir bilimsel tespittir" diyen Çetin, "Çünkü çocukların okuldaki diğer çocuklarla oynamak, ortak tuvalet kullanmak gibi bulaşma riskini artırabilecek davranışsal alışkanlıkları vardır" ifadelerini kullandı.

 

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