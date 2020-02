Biyolog Huriye'yi, kredi çektirip dolandırdılar

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mediko Sosyal Merkezi\'nde biyolog olarak çalışan Huriye Gökçe (49), 3 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştığı Bedir U. ve Tülin İ.\'nin kendisini 27 bin TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Huriye Gökçe, 3 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla Bedirhan U. ve Tülin İ. adlı çiftle tanıştı. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığını söyleyen Bedir U. ve Tülin İ. ile kısa sürede arkadaşlığını ilerleten Huriye Gökçe, sık sık görüşmeye başladı. Kendilerini \'çok zengin\' olarak tanıtan çift, yaşadıkları villaya davet ettikleri Huriye Gökçe\'den, \"Bu arada ödemelerde sıkıntı yaşadık, oğlumuza işyeri açacağız paraya ihtiyacımız var\" diyerek borç istedi. Gökçe de bankadan 27 bin lira kredi çekip, çok güvenliği çifte verdi. Ancak bir süre sonra Bedir U. ile Tülin İ., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan genç kadın, çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçe, \"Dava açtıktan sonra fark ettim ki bir çok kişi daha dolandırmışlar\" dedi. Huriye Gökçe yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Tülin İ. ile kahve içip sohbet ettiğimiz sırada oğluna bir dükkan açmak istediğini söyledi. \'Nakit para sıkıntısı çekiyorum, biraz para lazım\' dedi. Ben de \'Şu an nakit para yok\' dedim. O da kredi çekersem eşinin bu krediyi ödeyeceğini söyledi. İlk başta biraz tereddüt ettim fakat güvenimi kazanmışlardı. Borçlarını ödemeyecek durumda da görünmüyorlardı. Hatta faiziyle birlikte ödeyeceğini belirtti. Aynı gün yani 17 Mart 2016 günü bankadan 27 bin lira para çekip kendisine verdim. Ama ben parayı verdikten sonra nisan ayı başında ortadan kayboldular.\"

20 \'DEN FAZLA MAĞDUR VAR

Olayın ardından dolandırıldığını anladığını söyleyen Huriye Gökçe, çiftin oturduğu villaya gidince oradan taşındıklarını gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

\"Ben onların en son kurbanıymışım. Öğrendim ki aynı yollardan birçok kişiden para almışlar. Olmayana kredi çektirmişler, kredi kartlarını da boşaltmışlar. Benim bildiğim kadarıyla 20\'den fazla kişiden 1 milyon liranın üzerinde bir para almışlar. İsmini şu an hatırlamadığım bir sürü mağdurla o dönemde tanıştım. Emekli öğretmen olan komşularının 125 bin lirasını almışlar. Almanya\'da yaşayan bir vatandaşı \'Sana ev alacağız\' diyerek 200 bin lira dolandırmışlar. Bunun gibi birçok kişi var. Ben onların Alanya\'ya gittiğini öğrenip adreslerini bularak yanlarına gittim. Benden para almadıklarını söylediler. Bedir U. bana hakaret etti. Ben de Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum.\"



