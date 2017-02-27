Biyokaçakçılar en çok orkide ve kelebek çalıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında toplam 65 biyokaçakçılık olayında 20 farklı ülkeden 125 kişi hakkında yaklaşık 3 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye, biyokaçakçıların hedefi haline geldi. Son 10 yılda 20 ülkeden 125 kişinin karıştığı 65 olayda 3 milyon 500 bin TL para cezası uygulandı. İsveç, Danimarka, Fransa, Macaristan, Japonya, Hollanda’dan gelen kaçakçıların bitki, Suriye’den gelenlerin kuş, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Almanya’dan gelenlerin ise kelebek, böcek ve sürüngen türlerini kaçırmaya çalıştıkları belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında toplam 65 biyokaçakçılık olayında 20 farklı ülkeden 125 kişi hakkında yaklaşık 3 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandı. Biyokaçakçılar son 5 yılda başta orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek ve semender türlerini kaçırmaya çabalıyor. En çok kaçakçılık vakasına ise Artvin, Antalya, Adana ve Hatay’da rastlandı.

"Mezarlıklardan alıyorlar"

Dünyada biyokaçakçılıktan yılda 25 milyar dolar gelir elde edildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy, “Eskiden bunlar ne amaçla toplanıyor, ilaç mı yapılıyor diye düşünürdük ama son dönemlerde biyoteknolojide aşırı kullanıldığından dolayı önem arz ettiğini görüyoruz. Ayrıca bizim kültürümüzde mezarlıklara dokunulmaz, oradan bitki alınmaz, hiçbir şekilde kullanılmaz. Bu nedenle biyokaçakçılar istedikleri türe mezarlıklarda kolayca ulaşabiliyor. Ancak son dönemde bakanlığımız tarafından önlemler alınıyor” dedi