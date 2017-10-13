Biyoçeşitliliğin yüzde 60’ı et üretimi için yok oluyor

Dünyada giderek artan et tüketimi, hayvan yemi için yapılan tarımsal üretim ile doğaya geri dönülemez zararlar veriyor.

Doğal hayatı korumayı hedefleyen sivil toplum kuruluşu WWF tarafından yapılan araştırma, tavuk, domuz ve diğer hayvanlar için soya ve mısır üretiminde olduğu gibi devasa seviyelere ulaşan bu üretimin, doğal kaynaklara çok büyük bir yük oluşturduğunu, toprak ve hayvan çeşitliliğinin kaybolmasına yol açtığını öne sürüyor.

Bununla beraber, raporda aşırı derecede üretilen ve endüstriyel bir şekle bürünmüş hayvancılığın ürettiği ürünlerin besleyiciliğini kaybettiği belirtiliyor. Araştırma, bugün 6 adet tavukta bulunan Omega-3 miktarının 1970’lerde sadece 1 tavukta bulunduğunu gözler önüne seriyor.

“Yok Etme İştahı” adlı araştırma, hayvancılık için gerekli olan tarım ürünler için devasa arazilere ihtiyaç olduğunu ve bu arazilerin genellikle Amazon, Kongo veya Himalayalar gibi hassas doğal alanlarda açıldığını gösterdi.

Özellikle protein değeri yüksek soyanın üretimi devasa rakamlara ulaşmış durumda. Ortalama bir Avrupalı her yıl 61 kg soyayı, genellikle dolaylı bir şekilde; tavuk, domuz, somon, peynir, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler ile tüketiliyor.