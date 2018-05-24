Bitter çikolata, lokum, kahve ikram etti; İBB, 'Muhtarlar buluşması' için 3.5 milyon lira harcadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 'Muhtarlar buluşması' organizasyonları için 2017 yılında 3.5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar buluşmalarını örnek alarak bir benzerini İstanbul'da da düzenlemek için 27 Ocak 2017 tarihinde “Muhtarlık Ziyaretleri, İstişare Ve Koordinasyon Toplantıları İle Organizasyonları Hizmet Alım İşi” ihalesine çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihalenin yaklaşık bedeli 4 milyon 532 bin lira olarak belirlendi. Muhtarlık ziyaretlerinin organizasyonu için açılan ihaleyi, 3 milyon 492 bin liralık teklif veren İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Şirketi aldı. Bu firma ile 23 Mart 2017-15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 11 aylık sözleşme imzalandı. İBB, sözleşmesi biten iş için 14 Haziran 2018'de tekrar ihaleye çıkıyor. Bu kez işin süresi 7 ay olarak belirlendi.

3 bin kutu çikolata, 2 bin 500 kutu lokum

İhaleyi alan firma, 7 ay boyunca 3 bin kişilik kahvaltı, 4 bin kişilik yemek verecek. İhale bedeline 3 bin kutu birinci kalite sütlü ve bitter çikolata, çifte kavrulmuş fıstıklı 2 bin 500 kutu lokum, 1 kilogramlık kutularda 500 kutu kuru pasta, 200 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 500 adet gazlı/gazsız içecek, 500 şişe maden suyu, 1000 koli su, 500 paket 100 gramlık Türk kahvesi de dahil olacak.

43 personel çalışacak

İhalenin teknik şartnamesine göre yapılacak iş “İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen İstanbul muhtarlarının mahallelerinin gelişimi için istişarelerde bulunduğu, taleplerini dile getirdiği, konularına muhatap İBB'nin diğer müdürlükleriyle çözümler ürettiği organizasyon ve toplantıların oluşturulması” olarak tanımlandı.

İhaleyi alan şirket, bu organizasyonlarda görev alacak saha ve ofis işlerinde ihtiyaç duyulacak personeli temin edecek. Bu kapsamda ayniyat malzemeleri, yemek ve ulaşım dahil olmak üzere 33 kalem hizmet alımı yapılacak. 43 personel çalıştırılacak.