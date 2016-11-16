Bitten para kazananlar

Çoğu çocuk okula başladığında bir şekilde bitle tanışıyor. Bitler ilaçlara karşı bağışıklık kazandığı için solüsyonlar işe yaramıyor. Bit temizleme şirketleri bu nedenle kârlı bir sektör haline geldi.

15 yaşındaki John ev ödevini yaparken kitabına bir böcek düşmüştü. "10 dakika kadar ne olduğunu anlamadım. Sonra onun kafamdan düştüğünün ve bit olduğunun farkına vardım" diyor Amerikalı John.

Bunun üzerine John'un annesi de milyonlarca ebeveyn gibi bilinen işlemleri yapmaya başladı. Eczaneden aldıkları solüsyonu kafasına sürdüler. Ama işe yaramadı.

Çoğu çocuk okula başladığında bir şekilde bitle tanışıyor. ABD'de her yıl 12 milyon çocuk bitleniyor. 2011'de İngiltere'de yapılan bir araştırma ise16 yaş altı çocuk ve gençlerin üçte birinin geçmiş 12 ay içinde bitlendiğini gösteriyor.

Bitlerin birçok ilaca karşı bağışıklık geliştirmiş olması ailelerin karşılaştığı sorunların başında geliyor. Ama bunun da çaresi bulundu. Hem ABD'de hem Avrupa'da bitleri profesyonelce temizleyen işletmeler açıldı.

Washington DC'ye bir saat mesafede Maryland'daki Lice Happens bunlardan biri. John'un ve ailesinin yardımına koşan şirketin 24 saat hizmet veren "bit telefon hattı" var.

Telefonla randevu alındığında şirket görevlileri özel üniformaları, büyüteçli gözlükleri, bit tarakları ve bitlerin ve sirkelerin saçtan kolay taranmasını sağlayacak zehirsiz solüsyonlarıyla eve geliyor.

Bu hizmetin bir seansı ortalama 300 doları buluyor. Ailenin tüm üyelerinde bit taraması yapılıyor.

2008'de Lice Happens'ı kuran Nancy Fields bitten kurtulmak için tek seansın yeterli olduğunu söylüyor.

"Çalışırken eğitim de veriyoruz. Bu konuda çok yanlış bilgi var. Çocukların saçlarında nasıl bit aramak gerektiğini ve bitlerin nasıl temizleneceğini öğretiyoruz. Böylece her defasında bizi çağırmaları gerekmiyor… Yani masraf olarak değil, bir kerelik yatırım olarak bakılabilir buna."

Fields'in bit temizleme şirketini kurmasında yeğenlerinin bitlenmesi etken olmuş. "Kız kardeşim elinden geleni yaptı, ama hiçbir şey işe yaramadı" diyor.

"Çocuklar bitli halde okula alınmadığı için kardeşim işyerinden ücretsiz izin almak zorunda kalmıştı. Bunun daha kolay bir yolu olmalı diye düşündüm kendi kendime ve bu sorunu olan insanlara yardımcı olmak için bu işi kurdum."

Fields kısa sürede işi büyütmüş, yeni şubeler açmış. Bugün ABD çapında 50 çalışanıyla sekiz şubesi var.

The Hairforce ise 2006'da Dee Wright tarafından aynı amaçla İngiltere'de kurulmuş bir işletme.

Ona ilham veren de ABD'de böyle bir şirketle ilgili okuduğu haberler olmuş.

Yüksek teknoloji içeren bir uygulamayla bitlenmeye üç aşamada son veriliyor. Önce elde tutulan bir vakumla canlı bitler temizleniyor. Sonra sıcak havayla yumurtalar kurutuluyor ve en son olarak da saç kremi sürülerek bit tarağıyla bütün sirkeler temizleniyor.

90 dakikalık ilk seans için 100 sterlin alınıyor. Bir hafta sonra ise 50 sterline bu işlemler tekrarlanıyor.

İlk işletmeyi Londra'da açan Wright'ın bugün İngiltere'nin birçok bölgesinde her hafta "binlerce" müşteriye hizmet eden şubeleri var.

"Gerçek bir ihtiyaca cevap veriyoruz" diyor. "Pahalı ama işe yaramayan solüsyonlar için çok para harcayan, çocuklarıyla okulda dalga geçilen aileler sonunda stresli ve umutsuz bir halde bize geliyor.

"Çocuklar iki seansta değişim geçiriyor. Aileler de eski çocuklarına kavuştukları için mutlu oluyor."