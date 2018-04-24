BitPay: Günlük işlemlerde Bitcoin Cash ile ödeme yapabilecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – ABD merkezli kripto para birimleri ödeme servisi BitPay, artık günlük işlemlerde de Bitcoin Cash kullanılabileceğini duyurdu.

Bitpay ödeme servisi, uzun bir süredir kullanıcılarının günlük işlemlerde Bitcoin kullanımını sağlarken, artık bu işlemlerin kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash ile de yapılabileceğini ve her iki kripto para birimine de sahip olan kullanıcıların, Bitcoin veya Bitcoin Cash arasında seçim yapabileceklerini açıkladı.

Atlanta, Toronto, St. Petersburg ve Paris gibi kentlerde 2014 yılından bu yana kullanıcılarının günlük işlemlerde Bitcoin ile ödeme yapmalarına olanak sağlayan BitPay tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Kullanıcılar ödeme yapmaya gittiklerinde ödeme yapmak istedikleri kripto para birimini ve bahşiş bırakıp bırakmayacaklarını seçebilir ve cep telefonlarındaki elektronik cüzdanda yer alan kare kodla ödemelerini yapabilirler. Ödeme gerçekleştikten sonra ise işletme sahibi anlaşmalı olduğu yerel bankadan bir iş günü içerisinde ödemeyi alabiliyor.”

BitPay’in geçen ay kullanıcılarının Bitcoin Cash ile ödeme almalarını sağlayan gelişmeyi açıklamasının ardından ilk kez bir altcoin bir şirket tarafından tanınmıştı. Yeni açıklamayla BitPay, Bitcoin Cash’in günlük işlemlerde de kullanılmasına olanak sağlıyor.

