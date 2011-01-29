Bitmez: Filistin için toplanan 72 milyon lira nerede?

T24 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, dün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetine yüklendi. Bitmez, Filistin için 2009 yılında 72 milyon TL toplandığını, bu paranın hedefine ulaşmadığını öne sürdü.

İsrail’in Filistin’de “soykırım” yaptığını ileri süren Bitmez, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanya neticesinde yaklaşık 72 milyon TL toplandığını söyledi. Bitmez, 2009 yılında toplanan bu paranın İsrail’in istememesi nedeniyle Filistinlilere ulaştırılamadığını iddia etti.

Bitmez, toplanan paraların amacına uygun şekilde Gazze’ye ulaştırılmasını istedi. Bitmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

AKP hükümeti İsrail’le ilişkiler noktasında verdiği dik duruş görüntülerine rağmen gerçekten her konuda İsrail’in istediği gibi ve İsrail lehine hareket etmektedir. Sayın Başbakan’ın ve hükümetin bu tavrı, Erzurumluların meşhur ifadesi ile ’somun pehlivanlığından’ başka bir şey değildir. Dün (önceki gün) Türkiye’de ilk defa ’Yahudi soykırımını anma’ günü adıyla bir ayin gerçekleştirildi. İsrail’in Gazzeli kardeşlerimize yaptığı zulümler halen zihinlerdeyken ve Mavi Marmara gemisinin şehitlerinin acısı hala bu kadar sıcakken, hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ve İsrail’e karşı dik duruyor görüntüsü veren bir hükümet zamanında, böyle bir ayinin yapılması oldukça manidardır.



