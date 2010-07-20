Bitmeyen pil de üretildi

T24 - Brother Industries, geliştirdiği yeni pil teknolojisiyle pillerin olduğu yerde hiçbir aparata gerek olmaksızın şarj olmasını sağlayacak. Pillerin şarj olabilmesi için sağa sola birkaç kez sallanması yeterli olacak.

Günümüzde kullanılan pillerin (AA veya AAA tipi) içerisindeki enerji tükendiğinde kullanıcıların yeni bir pil satın alması gerekiyor. Bunun yanısıra tekrar tekrar şarj olabilen piller de kullanıcılar için kısmen bir çözüm sağlayabiliyor.

Ancak Brother Industries, geliştirdiği yeni pil teknolojisi ile pillerin kendi kendine şarj olabilmesini sağlayacak. "Vibration-powered Generating Battery" ismi verilen yeni pil teknolojisi, titreşim yoluyla şarj olabiliyor. Bunun anlamı ise şu: Enerjisi minimum seviyeye inen bu pilleri kısa bir süre salladığınızda (titreştirdiğinizde) pil olduğu yerde maksimum güç seviyesine ulaşabiliyor ve bunun için herhangi bir cihaz kullanımına da gerek kalmıyor.

Örneğin TV kumandanızın içerisinde bulunan pili düşünelim. Kumandayı elinizle sağa sola bir süre salladığınızda kumandanın içerisindeki pil tekrar doluyor ve bu şekilde pil değiştirme derdi ortadan kalkıyor.

Henüz prototip aşamasında olan yeni nesil pil teknolojisinin pil çöplüğünü ortadan kaldıracağını açıklayan Brother Industries yetkilileri, artık kullanıcıların enerjisi tükenen pil derdinden tamamen kurtulacağına dikkat çekti.

AA ve AAA ölçülerindeki pilleri kapsayacak olan yeni teknolojik pillerin, görünüşte sıradan pillerden hiçbir farkı olmayacak. Şirket, Temmuz ayının 21'inde Tokyo'da başlayacak olan teknoloji fuarında da ürünün lansmanını yapmayı planlıyor.



