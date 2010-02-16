‘Bitmeyen bir kâbustayım’

T24 - Sosyolog Pınar Selek, ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.



Sosyolog Pınar Selek, Mısır Çarşısı davasında hakkında verilen beraat kararının bozulması üzerine “Bir kâbus yaşıyorum. 12 yıldır süren bir kâbus. Kendimi ne kadar dışına çıkarmaya, başka şeylere yoğunlaşmaya çalışsam da peşimi bırakmayan bir kabus” diyor.



Yargıtay kararını öğrendiğinde, ailesinin ve kendi yaşadığı olayların gözünün önünde, tek tek canlandığını söyleyen Selek, “Bir bilim kurgu filminin içine girmiş gibiyim. Kurtulmayı bekliyorum. Ama kurtulamıyorum... Ve film hiç bitmiyor. Düşünsenize, bir katliam sanığıyım. Hatta neredeyse mahkûmuyum. Anti militarist, şiddet karşıtı bir insan için bu konularda kendini savunmak zorunda kalmak büyük bir işkence” dedi.



Mısır çarşısındaki patlama nedeninin, bomba olmadığının, ilk basın açıklamalarından ve dosyadaki bilirkişi raporlarından bilindiğine dikkat çeken Selek buna karşın Yargıtay’da ‘bombadır’ kararı çıktığına değinerek şöyle devam ediyor: “Bu bir skandal değil mi? Hadi diyelim ki bomba. Bunun benimle ilgisi nasıl kuruluyor? Bu konuda bana, sorguda sorulmuş tek soru yok. Yaptığım araştırma nedeniyle cezaevine girdikten bir ay sonra, olayın benim üzerime yıkıldığını televizyondan öğrendim. Birisini çıkarmışlar, ‘bu işi Pınar Selek’le birlikte yaptık’ diyor. Sonra o kişi, mahkemede, işkenceyle bu ifadeye zorlandığını defalarca söylüyor. Bu iddiaların mahkemede çürütülmesi üzerine beraat ediyoruz. Ama savcı benim beraatıma itiraz ediyor. O kişinin beraatına değil. Yargıtay da bunu kabul ediyor. Olacak şey değil.”





‘Kendimi toparlayacağım’



PEN Almanya bursiyeri olarak Aralık’ta Berlin’e giden Selek, son kitabı üzerinde çalışmalarına burada devam ediyor. Selek, diğer yandan da Strasbourg’ta, siyaset bilimi doktorası yapıyor. Haberi alana kadar oldukça verimli zamanlar geçirdiğini söyleyen Selek, “Ama toparlayacağım kendimi ve patikamı kazmaya devam edeceğim. Hukuki mücadeleyi avukatlarıma bırakıyorum. Adalet, barış ve özgürlük için elimden geleni yapmaya, ayrımcılığa ve her türlü şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğim. Adalet mücadelesi benimle ve ailemle sınırlı kalmadı. Şimdi ise herkes isyan halinde. Ama sürecek adalet mücadelemiz. Ne yazık ki sürecek.”





