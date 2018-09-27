Bitmain ilk halka arzı için Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na başvurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Çin merkezli kripto para birimleri madenciliğinin önde gelen şirketlerinden Bitmain, ilk halka arzı için Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na resmi olarak başvurdu.

Söz konusu başvurunun hala taslak formunda olduğu belirtilirken, Borsa’nın kararının hala kesinleşmediği ve şirkete ne kadar değer biçileceğinin belirlenmediği vurgulandı. Bitmain’in yayınladığı başvuru taslağında ayrıca halka arz edilecek şirket hisseleri sayısı ve halka arzın ne zaman gerçekleşeceği gibi detayların yer almadığı görüldü.

Başvuruya göre Bitmain 2016’daki 277 milyon 612 bin dolar gelirinin ardından 2017’de 2 milyar 517 milyon dolar gelir elde etti ve 1 milyar 212 milyon 750 bin dolar brüt kâra ulaştı.

Kripto para birimleri madenciliği eylemlerini 31,045 metre kare ve 45,345 metre karelik iki alanda Moğolistan, 33,335 metre karelik bir alanda Ningksia Hyu Özerk Bölgesi ve 9,338 metre karelik bir alanda Siçuan’da gerçekleştiren Bitmain\'in açıklamasında, başvuruda ayrıca kripto para birimleri madenciliği işlemlerini denizaşırı ülkelere taşımak istediği ve ABD’nin Tennessee, Washington ve Teksas eyaletleri ve hidrolik santrallerin daha ucuz olduğu Kanada’nın Quebec bölgelerini değerlendirdiği vurgulandı.