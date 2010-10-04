-BİTLİS'TEKİ TOPLU MEZARDA 8 İSKELET BİTLİS (A.A) - 04.10.2010 - Bitlis'in Saray Mahallesindeki toplu mezarda, 2 gün önce başlatılan kazı sona erdi. Toplu mezardaki kazıda, 8 iskelet, bir muska, Latin rakamlarının ve yazılarının olduğu 5 mermi çıktı. Kazıda bulunan cesetler Ankara'da incelenecek ve incelemenin ardından tekrar yerlerine defnedilecek. Kazı ekibinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Bitlis merkez Saray mahallesindeki açılan toplu mezarda elde edilen buluntuların, Müslümanların katledildiğini belgelediğini söyledi. Pektaş, kazı alanına yakın yerdeki yakılan evin ön tarafında 5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde kazı çalışması yaptıklarını belirtti. İskeletlerin, kazı yaptıkları alanın batı tarafından dar bir alanda çıktığını ifade eden Pektaş, şöyle konuştu: ''Burada bir aile katledilmiş. Kitaplarda ve yayınlarda geçenlere göre; 'Ermeniler geldiğinde bu aileyle karşılaşmış. Aile malını bırakmamak için savunmaya geçmiş. Aile evde mevzilenmiş. Ermeni çeteleri ilerleyerek, buraya saldırmış. Ermeniler evin bacasından yanıcı madde içeri dökmüş ve evi yakmış. Ev tutuştuğu esnada dışarı çıkanları da kurşunlayarak katletmişler.' Böyle bir rivayet var. Kazı alanın yanında ev bulunuyor. Zamanımız olsaydı, belki evi de açardık. Duyduğumuza göre burada 16 kişi katledilmiş. Evin ön tarafında kazı çalışması yaptık. Açtığımız yerin batı tarafındaki dar bir alanda iskeletler çıkmaya başladı. 4 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki bir alanda 8 iskelet çıktı. Kazıda bir muska ve Latin rakamlarının ve yazılarının olduğu 5 mermi çıktı. Bunlar her şeyi özetliyor. İki önemli buluntumuz var. Çünkü muska İslam inancıyla ilgili. Bir de bu mermiler, muhtemelen Rus mermisi. Bitlis merkez Saray mahallesindeki açılan toplu mezarda elde edilen buluntular, Müslümanların katledildiğini belgeledi.'' -''RUS KURŞUNU BULDUK'' Katledilen ailenin yakınlarının söylediklerinin doğru olduğunu belirten Pektaş, bir çukurun açıldığını ve katledilenlerin orada gömüldüğünü dile getirdi. Pektaş, şunları kaydetti: ''Zamanla meydana gelen kaymalar nedeniyle cesetler biraz karışmış durumda. Tabi bunlar kimdir, kim kimi öldürmüş bunlarla ilgili önemli birkaç buluntumuz var. Bu buluntular toplu mezarın, Müslüman mezarı olduğunu belgeledi. Ayrıca kazıda, başörtüsü parçaları, bilezikler ve düğmeler çıktı. Fakat bilezik ve düğmelerin üzerinde bir işaret yok. Kazıda çıkan muska ve mermiler çok şeyi özetliyor. Bunlar bir şeyleri belgelemiş oluyor. Kazıda ayrıca Rus kurşunu bulduk. Bunlar çok şeyi özetledi.'' Katledilen 8 kişinin cesedini çıkardıklarını belirten Pektaş, diğer 8 kişinin cesedini çıkarmaya gerek görmediklerini ifade etti.