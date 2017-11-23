Bitlis’teki gösteri ve yürüyüşler 1 ay süreyle izne bağlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS genelinde yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting ve toplantı gibi tüm etkinlikler, bir ay süreyle izne bağlandı.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirildi. Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 11/c maddesi hükümleri gereğince; 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun EK-1 maddesi kapsamında ilimiz genelinde yapılacak olan her türlü gösteri yürüyüşü, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma vb. türdeki tüm etkinlikler 22.11.2017 Çarşamba günü ile 21.12.2017 Perşembe günü de dahil olmak üzere (30) gün süre ile İl Merkezinde Valilikten İlçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.\"