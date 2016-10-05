Bitlis'te üç lise öğrencisinden haber alınamıyor

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, kaldıkları özel erkek öğrenci yurdundan dün "Hastaneye gidiyoruz" diye çıkan 3 lise öğrencisinden bir daha haber alınamadı.

DHA’da yer alan habere göre, Tatvan’da bulunan özel erkek öğrenci yurdunda kalan ve açıktan lise okudukları belirtilen Mutki nüfusuna kayıtlı Ömer Çelik, Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Behçet Nacar ve Güroymak nüfusuna kaytılı Muzaffer Akık, dün öğlen saatlerinde görevlilere “Hastaneye gidiyoruz” dedikten sonra yurttan ayrıldı.

Ancak öğrencilerin akşam saatlerine kadar yurda dönmemesi üzerine yönetim durumu polise haber verdi.

Dün gece ve bugün gün boyu yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Polisin öğrencilerin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.