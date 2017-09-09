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Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

09 Eylül 2017 18:50

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Batarya kavşağında meydana geldi. Hamit Yıldırak yönetimindeki 13 AR 990 plakalı otomobil ile Şükrü Özel yönetimindeki 13 AT 123 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan Şükrü Özel, Sürenaz Başkan, Seyfettin Sarı, Hamit Yıldırak, Güler Başkan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Şükrü Özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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