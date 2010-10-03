-BİTLİS'TE TOPLU MEZAR BİTLİS (A.A) - 03.10.2010 - Bitlis'in Saray Mahallesi'nde 1916 yılında Ermeniler tarafından öldürülen 17 kişinin bulunduğu toplu mezarı açma çalışmaları devam ediyor. Ahlat Müzesi Müdür Vekili Arkeolog Mikail Ercek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıda çıkan bulgulardan Müslümanların katledildiğinin anlaşıldığını söyledi. Mezar kazısında muska ve mermilerin çıktığını ifade eden Ercek, şöyle konuştu: ''Mezar kazısını 5 gün planladık. Kaç kişinin olduğunu tespit ederek, kazı alanını genişletebiliriz. Belki kazı daha uzun sürebilir. Ama şimdiki verilere göre, Müslümanların katledilmiş olduğu anlaşılıyor. Çünkü kazıda muska ve mermiler çıktı. Özellikle muska çok önemli bir bulgu. Muska bir nevi Müslümanların olduğunu gösteriyor ve buna işaret ediyor. Şu anda mezar kuyu gibi görünüyor. Fakat bu kazıyla belirlenecek. Yangın izleri görüldü. Kazı yaptığımız alanın yanında ev bulunuyormuş ve evden çıkan insanların Ermeniler tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü anlaşılıyor. Tabii ki kazı çalışmaları henüz çok yeni ve şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yarın ve diğer günler çıkan bulgulara göre elimiz çok daha güçlenecek. Buluntularda tespitlerimiz daha da kesinleşecek.'' -''94 YIL ÖNCE KATLİAM YAPILMIŞ''- Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi Törehan Serdar da ''Bizim gayemiz şehitlerimizi rahatsız etmek ve kemiklerini tekrar sızlatmak değil. Ancak ilimizi ve ülkemizi kötüleyen çok karalamalar var. Bizi hep katil ve katliamcı olarak gösterdiler'' dedi. Serdar, şöyle dedi: ''94 yıl sonra yine acı bir olay. Mezarı açmakla iyi mi, kötü mü ettik düşünüyoruz. Fakat halkımızın da bunu bilmesinde fayda var. 94 yıl önce katliam burada yapılmış. Ermeni çeteleri eve giremeyeceklerini anlayınca bacadan yanıcı maddeler dökmüşler ve evi yakmışlar. Pencereden kaçmaya çalışanlar da kurşunlanarak öldürülüyor. Yananlar ve kurşunlanarak katledilenler buraya toplu olarak gömülüyor. Şehit ailesinin yakınları mezarlığın yerinin belli olması için bir beton duvar örmüş. Sanıyorum bu açılan mezardan sonra, ülkemizi insanlarımızı katil olarak nitelendirenler bir kez daha düşünüp ve o şekilde karar verirler.'' ''Müslümanların, Ermeniler'i katlettiğine dair bir belgeler varsa, tarihimizle yüzleşmeye ve hesabını vermeye hazırız'' diyen Serdar, bu konuda haksız bir karalama yapıldığını dile getirdi. İkinci bir mezar kazısının Adilcevaz'da yapılacağını, orada 250 ile 300 kişilik masum halkın vahşice katledildiğini bildiren Serdar, mezarlar açıldığında insanların kafasının kesilmiş durumda olduğunun görüldüğünü ifade etti.