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Bitlis'te terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilerek gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

05 Ekim 2018 20:33

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS\'te terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirtilerek gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri salı günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir\'de eş zamanlı olarak operasyon yaptı.  Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.K., E.Y.., B.Ç., A.G. ve B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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