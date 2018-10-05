Bitlis'te terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS\'te terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirtilerek gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri salı günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir\'de eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.K., E.Y.., B.Ç., A.G. ve B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.