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Çevre

Bitlis'te sokak köpekleri kısırlaştırıldı

Türkiye'den ve Holanda'dan katılan derneklerin işbirliğiyle Bitlis'te, 204 köpek köpek kısırlaştırıldı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Bitlis'te yerel ve uluslararası hayvanları koruma derneklerinin işbirliğiyle sokak köpekleri kısırlaştırıldı.


Bitlis’te kısırlaştırma seferberliği için uluslararası işbirliği

Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği (SHKD), Hollanda’dan ActieZwerfhonden Derneği ve Haytap üyesi Bir Damla Yaşam Derneğinin işbirliği ile Bitlis’de 131 ‘i dişi, 73’ü erkek olmak üzere toplam 204 köpek kısırlaştırıldı.


Haytap üyesi Bir Damla Yaşam Derneğinin organize ettiği bu kısırlaştırma projesi için SHKD derneği bünyesinde çalışan veteriner hekimler, Nejdet Uğur ve Murat Bekhan, Veteriner Teknikeri Ömer Atış ve iki köpek yakalama elemanı geçen hafta Bitlis’teydiler. Kısırlaştırma seferberliğinin tüm giderlerini Hollanda’dan ActieZwerfhonden Derneği karşıladı.


Bu uygulama bir kez daha hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için, sadece Türkiye’deki değil, bütün dünyadaki hayvan korumacıların birlikte hareket edebildiklerini gösterdi.


Peta bu işbiriliğinde bulunan derneklere teşekkürlerini iletti

'ActieZwerfhonden başkanı Linda Taal’a, SHKD başkanı Robert Smith’e, Bir Damla Yaşam Derneği Başkanı Damla Şahin’e ve bu projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz. Daha bir yıl önce bir hayal gibi gelen bu projenin ortak irade ile gerçekleşebileceğini gösterdiniz ve hepimize, hayvanlara yönelik şiddetin bir gün, bütün hayvan korumacılar birleşmeyi başardığında biteceğine dair umut verdiniz.'

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