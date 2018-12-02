Bitlis'te polisten asayiş uygulaması

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı \'güven ve huzur\' uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Tatvan\'da polis tarafından \'güven ve huzur\' uygulaması gerçekleştirildi. 458 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 140 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 459 araç ve 73 işyeri kontrol edildi. Kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 19 kişi hakkında da işlem yapıldı. 8 araca ve 1 alkollü sürücüye Karayolları Trafik Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 941 TL cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 iş yeri hakkında tutanak tutulurken, 2 kişinin üzerinde ise 15 gram esrar ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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