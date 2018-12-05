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Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

05 Aralık 2018 13:41

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan\'a bağlı Yolbilen ve Yaylacık köyleri kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyondaki arazi arama- tarama faaliyetlerinde; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ile şarjörü, çeşitli cins ve miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı madde düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış ateşleme sistemi ve kablo, 1 flash bellek ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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