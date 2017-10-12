Bitlis‘te PKK'lı 1 terörist öldürüldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü.

Mutki ilçesine bağlı Tosunlar Mezrası kırsalında önceki gün operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 terörist Zagros keskin nişancı tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bu silaha ait 14 mermi, 1 şarjör, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 4 el bombası, 1 el telsizi, 8 kütüklük, 8 pil, 1 silah bakım yağı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.



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