T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis‘te PKK'lı 1 terörist öldürüldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü

12 Ekim 2017 20:58

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü.
Mutki ilçesine bağlı Tosunlar Mezrası kırsalında önceki gün operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 terörist Zagros keskin nişancı tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bu silaha ait 14 mermi, 1 şarjör, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 4 el bombası, 1 el telsizi, 8 kütüklük, 8 pil, 1 silah bakım yağı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSin MutkiPKKMutkiTosunlar MezrasıZagrosTeröristinGüvenlikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24