T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te PKK patlayıcısı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

13 Mart 2018 14:09

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK\'nın kullandığı sığınak ve barınakları bulmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için Tatvan\'ın Tokaçlı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcı, bomba atar, nişangah ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİS TatvanPKKJandarma KomutanlığıTatvan TokaçlıArazideTespit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24