Bitlis'te PKK patlayıcısı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK\'nın kullandığı sığınak ve barınakları bulmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için Tatvan\'ın Tokaçlı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcı, bomba atar, nişangah ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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