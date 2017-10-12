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Bitlis'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı

12 Ekim 2017 19:49

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. 
Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat üzerine ilçenin Tahtı Süleyman Mahallesi kırsalına terör operasyonu düzenledi. Operasyonda, PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği belirtilen S.Ç., E.Ç. ve K.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, ruhsatsız 3 av tüfeği, 60 tabanca mermisi ve 45 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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